Удар РФ знеструмив шахти на Дніпропетровщині: під землею опинилися 2595 гірників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар РФ знеструмив шахти на Дніпропетровщині: під землею опинилися 2595 гірників
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає
фото: pxhere (ілюстративне)

Міністр енергетики: Тактика росіян зрозуміла – залишити українців без світла і тепла взимку

Унаслідок атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

«Росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. Росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла – залишити українців без світла і тепла взимку», – зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Нагадаємо, у середу, 5 листопада, російська терористична армія атакувала вугільні підприємства у Донецькій області. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують.

До слова, раніше на Донеччині російська авіація завдала удару по Слов’янській теплоелектростанції, внаслідок чого загинули двоє енергетиків – Сергій Дяченко та Михайло Григор’єв. Ще п’ятеро працівників дістали поранення.

