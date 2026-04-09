Пекло на Покровському напрямку: Сирський назвав кількість відбитих ворожих атак за тиждень (фото)

Протягом минулого тижня Сили оборони України відбили на Покровському напрямку 260 ворожих атак

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що на Покровському напрямку активність російських окупаційних військ залишається особливо високою. Протягом минулого тижня Сили оборони України відбивали тут загалом 260 ворожих атак, інформує «Главком».

Головнокомандувач Збройних Сил України здійснив чергову робочу поїздку до району відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Зустрівся з командирами 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська», 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, штурмових підрозділів.

«Обговорили деталі оперативної обстановки та пропозиції командирів щодо підвищення ефективності бойової роботи, варіанти подальших дій. Приділили увагу шляхам протидії ворожим дронам», – написав головком Сирський.

Також повідомляється, що під час цієї поїздки Сирський обговорив із командувачем Сил безпілотних систем майором Робертом Бровді низку ініціатив, які мають позначитись на скороченні кількості російських окупантів.

«Главком» писав, що станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тис. військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис. Головком наголосив, що триває подальша розбудова підрозділів безпілотних систем у різних родах та видах військ ЗСУ. За словами Сирського, Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ. Один із ключових факторів переваги − безпілотні сили.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про зміну тактики російських атак і попередив про нові загрози для критичної інфраструктури. За його словами, після масованих ударів по енергетиці ворог може переключитися на інші вразливі системи.

Як повідомляв The Telegraph, Україна відмовилася кидати війська в бій, щоб протистояти невпинним хвилям російської живої сили, і замість цього обрала інший шлях до перемоги – ретельно сплановану кампанію з використанням безпілотників. Тепер ця стратегія починає приносити свої плоди.