Ворог вдарив по енергооб'єкту на Чернігівщині

Російські війська атакували енергооб'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області

Сьогодні, 15 квітня 2026 року, російські війська здійснили атаку на важливий енергетичний об'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на компанію «Чернігівобленерго».

У компанії повідомили, що внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури, що призвело до знеструмлення понад 5 тис. абонентів у Ніжинському районі.

«Знеструмлено понад 5 тис. абонентів цього ж району. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, через російську атаку 13 квітня на енергооб’єкт у Чернігівському районі понад 12 тис. абонентів залишилися без світла. Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.

«Главком» писав, що російська терористична армія атакувала Одесу. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждало четверо людей.

До слова, станом на 19:29 в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих безпілотників.