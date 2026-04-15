Ворог вдарив по енергооб'єкту на Чернігівщині

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Ворог вдарив по енергооб'єкту на Чернігівщині
Без світла залишилися тисячі українців
Російські війська атакували енергооб'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області

Сьогодні, 15 квітня 2026 року, російські війська здійснили атаку на важливий енергетичний об'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на компанію «Чернігівобленерго».

У компанії повідомили, що внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури, що призвело до знеструмлення понад 5 тис. абонентів у Ніжинському районі.

«Знеструмлено понад 5 тис. абонентів цього ж району. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, через російську атаку 13 квітня на енергооб’єкт у Чернігівському районі понад 12 тис. абонентів залишилися без світла. Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.

«Главком» писав, що російська терористична армія атакувала Одесу. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждало четверо людей.

До слова, станом на 19:29 в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих безпілотників.

Читайте також:

Читайте також

Імперія без перемоги: як війна добиває Росію
Імперія без перемоги: як війна добиває Росію
9 квiтня, 14:11
Нафтова криза 1970-х років: чи загрожує зараз щось подібне?
Війна в Ірані: чи може повторитися нафтова криза 1970-х?
30 березня, 16:30
На Близькому Сході не вщухають вибухи: що відомо про нові атаки
На Близькому Сході не вщухають вибухи: що відомо про нові атаки
19 березня, 01:28
Екзоскелет дозволяє знизити фізичне навантаження на 30%
Українські десантники показали, як тестують бойові екзоскелети (відео)
20 березня, 18:28
Ураження таких об’єктів, як Усть-Луга, має не лише тактичний, а й стратегічний ефект
Дрони подолали понад 900 км та уразили нафтотермінал в Ленінградській області
25 березня, 12:52
Андрій Ісаєнко розповіві про стосунки з родичами з Росії
Актор Андрій Ісаєнко розповів про брата, який став на бік окупантів
27 березня, 10:10
Окупанти гатили 6 квітня по Дніпропетровщині
Ворожі війська атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів
6 квiтня, 10:20
Прем'єр-міністр Пакистану просить Дональда Трампа продовжити термін, наданий Ірану, на два тижні
Пакистан звернувся до Трампа з закликом продовжити дедлайн для Ірану
7 квiтня, 23:02
Мати з дитиною загинули через російську атаку по Одесі
Що відомо про маму й доньку, які стали жертвами російської атаки по Одесі (фото)
8 квiтня, 10:01

Ворог вдарив по енергооб'єкту на Чернігівщині
Ворог вдарив по енергооб'єкту на Чернігівщині
На Рівненщині водолази виявили тіло хлопчика, який зник на початку квітня
На Рівненщині водолази виявили тіло хлопчика, який зник на початку квітня
Ворожі війська посилили наступ по всьому фронту. Сирський назвав найгарячіші напрямки
Ворожі війська посилили наступ по всьому фронту. Сирський назвав найгарячіші напрямки
Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію
Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію
Під Вовчанськом українські дронарі знищили рідкісну ворожу машину з протирадіаційним захистом (відео)
Під Вовчанськом українські дронарі знищили рідкісну ворожу машину з протирадіаційним захистом (відео)
Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла
Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Сьогодні, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Сьогодні, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

