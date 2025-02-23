Україна відмовилася від створення фонду на $500 млрд щодо корисних копалин – ЗМІ

Bloomberg: Учасникам переговорів потрібно більше часу для її завершення

Цей фонд мав би компенсувати США допомогу, яку вони надають Україні від початку російського вторгнення

Україна відмовилася від вимог США щодо створення фонду в розмірі $500 млрд, який був би частиною угоди про надання Вашингтону частки у володінні рідкоземельними корисними копалинами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Цей фонд мав би компенсувати США допомогу, яку вони надають Україні від початку російського вторгнення. Україна стверджує, що фактична сума такої допомоги приблизно в пʼять разів менша і становить понад $90 млрд, сказав співрозмовник Bloomberg.

Учасникам переговорів потрібно більше часу для завершення угоди, оскільки поточний проєкт угоди, запропонований США, містить деякі сумнівні елементи, а президент України Володимир Зеленський не готовий його затвердити, сказав інший співрозмовник, обізнаний з ходом переговорів.

Раніше ми писали, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. «І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат», – підсумував глава держави.