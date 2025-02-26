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Фронт та виробництво дронів: Зеленський провів Ставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Фронт та виробництво дронів: Зеленський провів Ставку
фото: скріншот з відео

Зеленський: Дуже хороші деталі щодо наших дронів, нашого виробництва

Сьогодні, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення глави держави наприкінці 1099-го дня війни.

«Ставка. Дуже хороші деталі щодо наших дронів, нашого виробництва. Були доповіді, які додають упевненості. І це важливо. Аналізуємо, які обсяги підтримки йдуть від кожного з партнерів: Америка, Європа, інші частини світу. Що незамінне, що можна замінити. Ми працюємо так, щоб українські позиції були захищені в будь-якому разі. І це одна з ключових умов для необхідної нам дипломатії – для правильної дипломатії, яка гарантуватиме Україні мир», – йдеться у повідомленні.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Зеленському.

«Була доповідь Головкома Сирського – фронт та Курська операція. Я вдячний усім нашим воїнам на Донеччині, які відбивають штурми та контратакують. Особливо відзначу 33-й і 225-й штурмові полки», – зауважив президент.

Зокрема, Зеленський відзначив 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду: «І скоро сьомий місяць, як наші хлопці тримають буферну зону на території агресора, у Росії, вже майже звикли до Курської області. Наша «Вісімдесятка» – 80-та окрема десантно-штурмова бригада – я дякую всім вам, воїни! Хороші результати на Курщині».

Нагадаємо, українські військові почали збивати російські ударні безпілотники Shahed FPV-дронами – уже є перші результати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського.

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Теги: Володимир Зеленський Олександр Сирський фронт Курщина безпілотник Україна війна

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