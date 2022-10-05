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Літаки НАТО перехопили винищувачі РФ над Польщею та Швецією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Літаки НАТО перехопили винищувачі РФ над Польщею та Швецією
Німецькі, угорські та італійські винищувачі взяли на себе патрулювання повітря над балтійським регіоном
фото: ВПС Італії

Російські винищувачі увійшли в повітряний простір кількох держав

Військово-повітряні сили Італії підняли літаки-винищувачі для перехоплення чотирьох Російські винищувачі були помічені у повітряному просторі Польщі, а потім Швеції. Для їх перехоплення військово-повітряні сили Італії підняли літаки-винищувачі для перехоплення чотирьох.  Про це повідомляють військо-повітряні сили Італії у Twitter.

«Ще один терміновий зліт винищувачів Eurofighter ВПС Італії, що беруть участь у діяльності з охорони повітряного простору в Польщі, для перехоплення чотирьох російських винищувачів після того, як вони увійшли в повітряний простір спочатку Польщі, а потім Швеції, перш ніж вони були змушені повернутися в повітряний простір. Калінінграда», – йдеться у повідомленні.

З 1 серпня німецькі, угорські та італійські винищувачі взяли на себе патрулювання повітря над балтійським регіоном у рамках місії НАТО.

Нагадаємо, наприкінці вересня Італія підняла винищувачі через російські літаки на польському кордон. Як повідомлялося, у серпні російський вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії. Порушення кордону сталося на південному сході країни в районі прикордонного переходу Койдула.

Також винищувачі НАТО за тиждень сім разів перехоплювали російські військові літаки.

Теги: літак НАТО росія Італія винищувач

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