Літаки НАТО перехопили винищувачі РФ над Польщею та Швецією

Німецькі, угорські та італійські винищувачі взяли на себе патрулювання повітря над балтійським регіоном

Російські винищувачі увійшли в повітряний простір кількох держав

Військово-повітряні сили Італії підняли літаки-винищувачі для перехоплення чотирьох Російські винищувачі були помічені у повітряному просторі Польщі, а потім Швеції. Для їх перехоплення військово-повітряні сили Італії підняли літаки-винищувачі для перехоплення чотирьох. Про це повідомляють військо-повітряні сили Італії у Twitter.

«Ще один терміновий зліт винищувачів Eurofighter ВПС Італії, що беруть участь у діяльності з охорони повітряного простору в Польщі, для перехоплення чотирьох російських винищувачів після того, як вони увійшли в повітряний простір спочатку Польщі, а потім Швеції, перш ніж вони були змушені повернутися в повітряний простір. Калінінграда», – йдеться у повідомленні.

З 1 серпня німецькі, угорські та італійські винищувачі взяли на себе патрулювання повітря над балтійським регіоном у рамках місії НАТО.

Нагадаємо, наприкінці вересня Італія підняла винищувачі через російські літаки на польському кордон. Як повідомлялося, у серпні російський вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії. Порушення кордону сталося на південному сході країни в районі прикордонного переходу Койдула.

Також винищувачі НАТО за тиждень сім разів перехоплювали російські військові літаки.