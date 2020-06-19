На Івано-Франківщині посилили контроль над карантином



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В Івано-Франківській області посилили контроль над карантином

В області погіршилася епідемічна ситуація

Івано-Франківська область посилила контроль над дотриманням карантинних заходів. Відповідне рішення було прийнято обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили в Івано-Франківській облдержадміністрації.

Як зазначили в ОДА, найкритичніша ситуація захворюваності на коронавірусну хворобу спостерігається у Верховинському, Городенківському та Долинському районах. Фіксується й зріст загальної кількості нових випадків захворюваності у Косівському та Надвірнянському районах.

«Були прийняті рішення щодо посилення контролю Національною поліцією, Госпродпотребслужбой за виконанням карантинних та протиепідемічних вимог органами місцевого самоврядування та керівниками суб'єктів господарювання», - повідомили в ОДА.

Також на засіданні обговорювалося питання про закриття дитячих садків у Верховинському, Долинському, Городенківському, Косівському та Надвірнянському районах.

Зазначимо, впродовж останніх чотирьох днів в області стабільно фіксують понад 40 нових випадків захворювання коронавірусом. Всього в регіоні хворіють вже 1940 осіб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.

Разом з тим сьогодні, 19 червня, глава уряду Денис Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19.

Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.

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