На Рівненщині 40 осіб влаштували бійку «село на село», є постраждалі

Масові бійки для села Степангород – явище не рідкісне

На Рівненщині сталась масова бійка за участі 40 людей. У ній взяли участь жителі сіл Степангород та Біле. Як повідомляє пресслужба поліції Рівненщини, бійка сталась ввечері у неділю, 19 червня, в селі Біле поблизу місцевого озера.

Наразі відомо про трьох потерпілих, вони проходять судово-медичну експертизу. Чому саме виник конфлікт, встановлює поліція.

«До поліції про отримання тілесних ушкоджень звернулося троє осіб – жителі села Біле. Втім, до лікарні за меддопомогою вони поки не зверталися та проходять судово-медичну експертизу, яка встановить ступінь тяжкості тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає максимально до року виправних робіт. Особи зловмисників встановлені, з ними працюють правоохоронці.

Зазначимо, що село Степангород нерідко фігурує у подібних історіях. У липні 2020 року мешканці села влаштували масштабну бійку з сусіднім селом Хиночі. Сутички тривали близько двох діб, у них взяли участь близько 70 осіб. Сільський голова Хиночів Микола Шеліган пояснював, що подібні випадки стаються доволі часто.

«Це серйозно вже років так 20. Хиночани ніколи в Степангород не їздили і там не бились. В нас всі проблеми завжди через те, що вони приїжджають сюди і встановлюють порядки. Воно трошки зараз припиниться, бо після таких конфліктів воно зазвичай припиняється. А через пів року – те саме, приїжджають з битами, прутами, пневматикою», – говорив він у коментарі «Суспільному».

Нагадаємо, раніше у центрі Львова сталася масова бійка. Активісти зірвали запис відео для російського YouTube-каналу «Вписка», під час якого музиканти співали під гітару російські пісні. Молоді люди прийшли на такий «концерт» і напали на виконавців, влаштувавши бійку.

Також у Київському районі Харкова сталася масштабна бійка між двома групами хлопців. Дісталося і поліцейським, які приїхали на виклик, щоб розняти забіяк. П'ятеро поліцейських травмувалися, їх доправили до лікарні.