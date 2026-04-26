У США у лікарні сталася стрілянина

Внаслідок стрілянини один поліцейський загинув, інший у критичному стані

У суботу в приміщенні шведської лікарні Endeavor Health у Чикаго стався напад на правоохоронців, унаслідок якого один офіцер поліції загинув, а інший отримав важкі поранення. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Трагедія відбулася, коли патрульні доставили чоловіка до медичного закладу для обстеження. Як повідомив начальник поліції Ларрі Снеллінг, підозрюваний відкрив вогонь по офіцерах прямо в лікарні, після чого намагався втекти, але був затриманий правоохоронцями. На місці інциденту було знайдено зброю.

Загиблим виявився 38-річний офіцер із 10-річним стажем роботи, а за життя його 57-річного колеги, який прослужив у департаменті понад 20 років, наразі борються лікарі. Мер Чикаго Брендон Джонсон назвав подію великою трагедією для міста та повідомив про надання психологічної допомоги колегам постраждалих. Адміністрація закладу підтвердила, що під час стрілянини ніхто з персоналу чи пацієнтів не постраждав, оскільки кампус був миттєво заблокований згідно з протоколами безпеки. Наразі триває слідство, а імена учасників події не розголошуються до завершення процедури повідомлення їхніх родин.

Як відомо, у центрі Айова-Сіті поблизу студентського містечка сталася стрілянина, внаслідок якої госпіталізовано п’ятьох осіб. Серед постраждалих – троє студентів Університету Айови. За даними правоохоронців, один із поранених перебуває у критичному стані, стан інших чотирьох оцінюється як стабільний. 

Раніше у місті Шривпорт, штат Луїзіана, сталася масштабна трагедія на побутовому ґрунті, внаслідок якої загинули вісім дітей віком від 1 до 14 років. Ще двоє неповнолітніх отримали поранення. Трагічний інцидент відбувся в неділю вранці одразу на трьох локаціях у районі Сідар-Гроув. 

Нагадаємо, у Техасі 15-річний учень відкрив стрілянину в школі, поранивши вчителя, після чого застрелився. Інцидент стався у навчальному закладі Hill Country College Prep поблизу Сан-Антоніо.

За даними місцевої влади, нападник спочатку вистрілив у викладача, якого госпіталізували. Його стан наразі офіційно не уточнюється. Після цього підліток вистрілив у себе і помер на місці.

