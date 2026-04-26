У США у лікарні сталася стрілянина

Внаслідок стрілянини один поліцейський загинув, інший у критичному стані

У суботу в приміщенні шведської лікарні Endeavor Health у Чикаго стався напад на правоохоронців, унаслідок якого один офіцер поліції загинув, а інший отримав важкі поранення. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Трагедія відбулася, коли патрульні доставили чоловіка до медичного закладу для обстеження. Як повідомив начальник поліції Ларрі Снеллінг, підозрюваний відкрив вогонь по офіцерах прямо в лікарні, після чого намагався втекти, але був затриманий правоохоронцями. На місці інциденту було знайдено зброю.

Загиблим виявився 38-річний офіцер із 10-річним стажем роботи, а за життя його 57-річного колеги, який прослужив у департаменті понад 20 років, наразі борються лікарі. Мер Чикаго Брендон Джонсон назвав подію великою трагедією для міста та повідомив про надання психологічної допомоги колегам постраждалих. Адміністрація закладу підтвердила, що під час стрілянини ніхто з персоналу чи пацієнтів не постраждав, оскільки кампус був миттєво заблокований згідно з протоколами безпеки. Наразі триває слідство, а імена учасників події не розголошуються до завершення процедури повідомлення їхніх родин.

