Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували головний прапор Донеччини у Краматорську

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували головний прапор Донеччини у Краматорську
Росія вкотре атакувала один із символів Донеччини
фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Влада міста зазначила, що прапор уже замінили

У Краматорську російські окупанти вкотре атакували головний прапор Донеччини. Про це повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає «Главком».

«Росіяни вміють вбивати та нищити. Стирати дома та міста в попіл. Перетворювати їх на пустелі без життя. І потім, на випаленій землі втикати свій триколор – як підтвердження та фіксація «тут были мы!». Це все, що вони вміють робити. Це їх основна мета – картинка для свого телевізора, який ще працює, на відміну від інтернету», – повідомили в МВА.

Повідомляється, що український прапор у Краматорську вже замінили.

«Сьогодні була чергова атака на головний прапор Донеччини у Краматорську. Поцілили… Яка мета? Я не знаю… для картинки – для свого телевізора. Прапор ми вже замінили. Краматорськ був, є і буде українським містом. Це не залежить від кількості та розмірів прапорів – це аксіома», – написав Гончаренко.

Раніше стало відомо, що влада Краматорська розпочала евакуацію знакових пам’ятників міста, щоб вберегти їх від можливих російських обстрілів. 

До слова, окупаційне командування поставило своїм силам завдання захопити підступи до Краматорська до кінця травня. 

Читайте також:

Теги: Донеччина прапор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські спецслужби викрили ворожого коригувальника
СБУ затримала на Донеччині ворожого агента, який коригував обстріли Краматорська
24 квiтня, 10:32
Російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу «ФЕНІКС» у Дружківці
Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
29 квiтня, 22:44
Окупанти не полишають спроб захопити все більше української території
Ворог просунувся у двох областях – DeepState (фото)
6 травня, 09:12
Українські захисники відбивають атаки російських окупаційних військ
Попри рашистське «перемирʼя» зафіксовано просування окупантів по лінії фронту
11 травня, 03:00
Пам’ятник Тарасу Шевченку у Краматорську
Краматорськ через ворожі обстріли вивозить пам’ятники (фото)
12 травня, 15:37
Рятувальники ліквідували займання Джерело: https://censor.net/ua/p4002825
На Донеччині російський дрон атакував енергетичний об'єкт
12 травня, 18:23
ЗСУ атакували російські радари та склади на окупованій Донеччині
Українські дрони завдали болючого удару по російських РЛС
12 травня, 13:34
Попри святкову атмосферу, організатори наголошують: Прайд залишається важливою політичною акцією
Брюссель у кольорах веселки: у Бельгії проходить ювілейний гей-парад
16 травня, 21:31
Ламін Ямаль не взяв прапор ані Іспанії, ані Каталонії
Лідер збірної Іспанії відсвяткував титул із прапором Палестини
13 травня, 10:47

Події в Україні

Росіяни атакували головний прапор Донеччини у Краматорську
Росіяни атакували головний прапор Донеччини у Краматорську
Масований удар по Дніпру: що відомо про стан постраждалого п'ятимісячного хлопчика
Масований удар по Дніпру: що відомо про стан постраждалого п'ятимісячного хлопчика
Українські військові повертають втрачені позиції на півдні – Сили оборони
Українські військові повертають втрачені позиції на півдні – Сили оборони
Спецпризначенці зачистили від росіян Степногірськ (відео)
Спецпризначенці зачистили від росіян Степногірськ (відео)
«Укрзалізниця» скоригувала рух поїздів через російську атаку на Дніпропетровщину
«Укрзалізниця» скоригувала рух поїздів через російську атаку на Дніпропетровщину
Дніпропетровщина: РФ вдарила по заправці «Укрнафти», є поранені
Дніпропетровщина: РФ вдарила по заправці «Укрнафти», є поранені

Новини

Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua