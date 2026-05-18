Росіяни атакували головний прапор Донеччини у Краматорську

У Краматорську російські окупанти вкотре атакували головний прапор Донеччини. Про це повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає «Главком».

«Росіяни вміють вбивати та нищити. Стирати дома та міста в попіл. Перетворювати їх на пустелі без життя. І потім, на випаленій землі втикати свій триколор – як підтвердження та фіксація «тут были мы!». Це все, що вони вміють робити. Це їх основна мета – картинка для свого телевізора, який ще працює, на відміну від інтернету», – повідомили в МВА.

Повідомляється, що український прапор у Краматорську вже замінили.

«Сьогодні була чергова атака на головний прапор Донеччини у Краматорську. Поцілили… Яка мета? Я не знаю… для картинки – для свого телевізора. Прапор ми вже замінили. Краматорськ був, є і буде українським містом. Це не залежить від кількості та розмірів прапорів – це аксіома», – написав Гончаренко.

Раніше стало відомо, що влада Краматорська розпочала евакуацію знакових пам’ятників міста, щоб вберегти їх від можливих російських обстрілів.

До слова, окупаційне командування поставило своїм силам завдання захопити підступи до Краматорська до кінця травня.