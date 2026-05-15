Киргизький боєць ММА загинув під час порятунку дівчинки, яка тонула в озері

Жееналієв провів у професійній кар'єрі чотири бої, здобувши дві перемоги і зазнавши двох поразок

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Медет Жееналієв зумів допомогти врятувати дівчинку, але сам загинув

Боєць ММА з Киргизії Медет Жееналієв загинув на озері Іссик-Куль, рятуючи дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням киргизьких правоохоронців.

«Четверо неповнолітніх дівчат відпочивали на пляжі в селі Бактуу-Долоноту. Одна з них під час купання в озері почала тонути. Медет Жееналієв з другом поспішили на допомогу. Дівчину врятували, але сам Жееналієв загинув», – заявили в пресслужбі.

За даними МНС Киргизстану, тіло бійця виявили наступного дня та передали рідним.

Жееналієв, який виступав у легкій вазі, провів у професійній кар'єрі чотири бої, здобувши дві перемоги і зазнавши двох поразок.

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).