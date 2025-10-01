Родина потонула в Одесі через сильну течію: рятувальники розповіли подробиці

Через сильну течію та затоплення будинку на цокольному поверсі п’ятеро людей опинилися у пастці й загинули

В Одесі сильна течія під час негоди збила родину з ніг і затопила їхнє житло. Четверо дорослих та одна дитина загинули, не маючи змоги врятуватися. Загалом стихія забрала життя дев’яти людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар речниці одеських рятувальників Марину Мартиненко в етері Громадського радіо.

Марина Мартиненко розповіла подробиці трагедії: «Вони винаймали житло на цокольному поверсі. І в один момент на будинок нахлинула хвиля. Рівень води піднявся до другого поверху. І вони опинились у пастці. Вони не змогли вибратися ні через вікно, ні через двері. Вони просто потонули, бо опинились у пастці», – зазначила Марина Мартиненко.

Про місце проживання родини рятувальники дізналися від сусідів. Після відкачування води поліція розпочала процес ідентифікації тіл.

Серед загиблих також була 23-річна дівчина, яка зникла напередодні й була знайдена рятувальниками вранці в середу.

Речниця ГУ ДСНС у Одеській області зазначила, що течія збивала людей з ніг. «Збивала так, що вони не могли піднятися і тонули», – додала Марина Мартиненко.

Нагадаємо, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми. Синоптики пояснюють, що антициклон блокував рух циклону, загострюючи атмосферні фронти та спричиняючи локальні зливи, а через ризик підтоплень рівень попередження підвищували до червоного.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі та з’ясувати всі факти, що передували трагедії і могли стати причиною таких значних наслідків. Зеленський очікує на детальну доповідь уже цієї п’ятниці та висловив співчуття рідним і близьким загиблих.