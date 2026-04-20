На Вишгородщині вантажівка збила чоловіка на переході: пішохід помер

Автомобіль DAF CF 85 на місці смертельної аварії у Нових Петрівцях

67-річний водій, керуючи автомобілем DAF CF 85, здійснив наїзд на чоловіка

У селі Нові Петрівці Вишгородського району сталася смертельна дорожньо-транспорта пригода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що 67-річний водій, керуючи автомобілем DAF CF 85, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

«На жаль, внаслідок отриманих травм 66-річний потерпілий загинув на місці ДТП», – йдеться у повідомленні.

фото: Національна поліція України

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція закликала водіїв бути уважними за кермом, враховувати дорожні обставини та дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 14 квітня, в Ірпені водій збив 13-річну дівчину, яка переходила дорогу. Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Нині дівчинка в комі, за її життя борються лікарі.

Раніше повідомлялося, що український актор та герой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк потрапив в аварію у Києві.