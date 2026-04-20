На Вишгородщині вантажівка збила чоловіка на переході: пішохід помер

На Вишгородщині вантажівка збила чоловіка на переході: пішохід помер
Автомобіль DAF CF 85 на місці смертельної аварії у Нових Петрівцях
фото: Національна поліція України

67-річний водій, керуючи автомобілем DAF CF 85, здійснив наїзд на чоловіка

У селі Нові Петрівці Вишгородського району сталася смертельна дорожньо-транспорта пригода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції

Правоохоронці попередньо встановили, що 67-річний водій, керуючи автомобілем DAF CF 85, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

«На жаль, внаслідок отриманих травм 66-річний потерпілий загинув на місці ДТП», – йдеться у повідомленні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція закликала водіїв бути уважними за кермом, враховувати дорожні обставини та дотримуватися правил дорожнього руху. 

Нагадаємо, 14 квітня, в Ірпені водій збив 13-річну дівчину, яка переходила дорогу.  Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Нині дівчинка в комі, за її життя борються лікарі.

Раніше повідомлялося, що український актор та герой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк потрапив в аварію у Києві

Читайте також

Правоохоронці офіційно не називають об’єкт, проте назву ТРЦ чітко видно на фото з місця події
Впав з п'ятого поверху: у ТРЦ Gulliver загинув чоловік
15 квiтня, 11:48
Заморозки очікуються на поверхні ґрунту
На Київщину сунуть весняні заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
6 квiтня, 15:04
На Київщині регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій
У Вишгородському районі 3 квітня лунатимуть вибухи: причина
3 квiтня, 15:24
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 3 квітня 2026 року
2 квiтня, 20:17
Співробітники ДСНС Києва прибули на місце і знайшли одного хлопця, який загинув від ураження струмом
У Києві троє підлітків залізли на дах потяга: один загинув, двоє опинилися у лікарні
29 березня, 19:49
Такий вигляд має дорога на шляху до центральної лікарні, а також дорослої та дитячої поліклінік після ремонту
Жителі Борисполя розкритикували дорожні роботи поблизу центральної лікарні (фото)
27 березня, 09:50
Борис Авксентюк працював на посаді професора кафедри товарознавства
Унаслідок атаки на Вінницю 24 березня загинув професор Авксентюк: що відомо про науковця
26 березня, 17:33
Через аварію рух транспорту суттєво ускладнений на ділянці від вулиці Миколи Трублаїні в напрямку вулиці Зодчих
На Кільцевій дорозі в Києві сталася ДТП: рух у напрямку вулиці Зодчих ускладнено
24 березня, 10:06
Затриманий виконавець теракту у Бучі. 23 березня 2026 року
Теракт у Бучі: затримано 21-річного підозрюваного (фото)
23 березня, 12:46

Володимирський собор у Києві переходить на новоюліанський календар: дата першої служби
Володимирський собор у Києві переходить на новоюліанський календар: дата першої служби
Кількість хворих на ГРВІ та грип у Києві зросла, але медики повідомили про позитивну тенденцію
Кількість хворих на ГРВІ та грип у Києві зросла, але медики повідомили про позитивну тенденцію
У Києві 21-26 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 21-26 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Через ворожі атаки в Україні знеструмлено шість областей: де ситуація найгірша
Через ворожі атаки в Україні знеструмлено шість областей: де ситуація найгірша
Теракт у Голосіївському районі: кількість загиблих зросла
Теракт у Голосіївському районі: кількість загиблих зросла

ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
