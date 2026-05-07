Вогнеборці приборкали масштабні лісові пожежі на Закарпатті та Рівненщині (фото)

Лариса Голуб
Пожежу вдалося локалізувати
фото: ДСНС Рівненщини

На Закарпатті та Рівненщині локалізували масштабні пожежі на території лісництв

Рятувальникам спільно з лісівниками вдалося локалізувати дві потужні лісові пожежі у західних та північних регіонах України. Відкритого вогню наразі немає, триває ліквідація окремих осередків тління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Ситуація на Закарпатті

У Верхньо-Воловецькому лісництві вогонь пошкодив близько 75 га території. До боротьби зі стихією залучили 217 осіб. Завдяки злагодженим діям розповсюдження вогню вдалося зупинити, наразі фахівці проливають місця тління.

фото: ДСНС Закарпаття

Пожежі на Рівненщині

У Клесівському лісництві та на території Рівненського природного заповідника площа займання сягнула 90 га. До гасіння залучено понад 50 осіб та 13 одиниць спецтехніки. Вогонь також охопив частину комплексу «Селянський ліс», проте рятувальники запевняють: загрози населеним пунктам немає.

фото: ДСНС Рівненщини

На обох локаціях ситуація контрольована. Основні зусилля зосереджені на повному гасінні підстилки та запобіганні повторним займанням через вітряну погоду. Причини виникнення таких масштабних пожеж наразі встановлюють фахівці.

фото: ДСНС Рівненщини

«Главком» писав, що на Закарпатті триває ліквідація масштабної лісової пожежі за допомогою авіації ДСНС. На допомогу також прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей, які разом залучили ще 59 рятувальників і 14 одиниць техніки.

Також повідомлялось, що через безперервні ворожі обстріли у прикордонних районах Чернігівської області виникла масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив уже близько 2400 га насаджень, проте лісівники не можуть дістатися до епіцентру займання через постійну небезпеку. Загоряння зафіксовано на територіях Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва. Пожежа охопила п’ятикілометрову зону безпосередньо біля кордону з РФ.

