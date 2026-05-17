Кривавий терор в Італії: у центрі Модени чоловік на авто чавив перехожих та нападав з ножем

Загалом внаслідок терору постраждали вісім людей

У суботу, 16 травня, у самому центрі італійського міста Модена сталася масштабна трагедія. 31-річний чоловік за кермом автомобіля Citroën C3 влаштував навмисний наїзд на пішоходів та велосипедистів, після чого вийшов із салону та почав різати людей ножем. Внаслідок атаки постраждали вісім осіб, кілька з них перебувають у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ansa.

Жахливий інцидент розпочався приблизно о 16:30 у людному центрі міста. Перебуваючи за кермом сірого Citroën C3, зловмисник на високій швидкості скерував транспортний засіб на групу пішоходів та велосипедиста, після чого виїхав безпосередньо на тротуар.

Продовжуючи рух та маневруючи центральними вулицями, водій скоїв повторний навмисний наїзд на жінку поблизу крамниці на вулиці Віа Емілія. Таран був настільки потужним, що потерпілій на місці ампутувало ноги. Одразу після цього чоловік зупинив понівечену автівку, дістав ніж і почав хаотично кидатися на перехожих, які намагалися врятуватися втечею. Щонайменше один громадянин дістав колоті поранення.

Загалом внаслідок терору постраждали вісім людей – п'ятеро жінок та троє чоловіків. Четверо поранених госпіталізовані у вкрай важкому стані, причому трьох із них медикам довелося реанімувати безпосередньо на бруківці.

Подальшому кровопролиттю запобігли очевидці трагедії. Група відважних місцевих мешканців не злякалася озброєного чоловіка, змогла самотужки скрутити його й утримувати на землі до прибуття нарядів карабінерів.

Затриманим виявився 31-річний Салім Ель Кудрі. Чоловік народився в італійській провінції Бергамо та проживає в Раваріно, його родина походить із Марокко. Попри наявність диплома з економіки, він офіційно ніде не працював. Як з'ясували слідчі, затриманий не перебував під дією алкоголю чи наркотичних речовин і раніше не мав судимостей, проте в його медичній картці зафіксована історія психіатричного лікування.

У помешканні Саліма Ель Кудрі вже провели невідкладні обшуки. Наразі правоохоронці ретельно досліджують його контакти, мобільні телефони та можливе оточення. Зважаючи на характер злочину, слідство розглядає кілька версій: від раптового загострення психічної хвороби до радикалізації та наслідування терактів, що раніше відбувалися в інших країнах Європи. До розслідування залучили антитерористичний підрозділ прокуратури Болоньї.

Мер Модени Масімо Меццетті назвав напад «драматичним та надзвичайно серйозним» і терміново поінформував про подію керівництво держави – прем'єр-міністерку Джорджію Мелоні, очільника МВС та президента Італії Серджо Маттареллу.

Глава італійського уряду Джорджія Мелоні заявила, що особисто тримає ситуацію на контролі, висловила глибоке співчуття всім постраждалим громадянам та висловила особливу подяку сміливим очевидцям, які, ризикуючи власним життям, нейтралізували небезпечного злочинця.

