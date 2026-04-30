На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по військових та поліції: є поранені

29 квітня близько 17:00 у селі Верба чоловік відкрив вогонь по військових і поліцейському під час перевірки, поранивши обох

Напад стався під час перевірки документів, стрілець із автоматом утік і його розшукують

У Рівненській області чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях групи оповіщення та поліцейському – двоє людей зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Рівненської області.

фото: Національна поліція України

Інцидент стався 29 квітня близько 17:00 у селі Верба Дубенського району. Військові разом із поліцейським офіцером громади помітили чоловіка, який рухався з велосипедом у руках.

фото: Національна поліція України

Під час наближення для перевірки документів він відкрив вогонь з автомата по правоохоронцях і військових. Унаслідок стрілянини поранення отримали один військовослужбовець і поліцейський.

фото: Національна поліція України

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Керівництво поліції області оголосило спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановили особу нападника та проводять його розшук.

фото: Національна поліція України

За наданими прикметами, чоловікові 48 років, він худорлявої тілобудови, зростом близько 170 см, має коротке волосся із сивиною. Під час нападу був одягнений у камуфляжний одяг.

Як повідомлялося раніше, у Хмельницькому патрульні затримали чоловіка, який відкрив стрілянину посеред вулиці. Інцидент стався 28 квітня на вулиці Інститутській під час патрулювання.

За даними поліції, чоловік здійснив кілька пострілів із предмета, схожого на пневматичний пістолет, унаслідок чого були пошкоджені припаркований цивільний автомобіль і службовий транспорт. Правоохоронці оперативно відреагували, застосували спецзасоби та затримали порушника.