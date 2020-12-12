На Рівненській АЕС посеред ночі раптово відключився енергоблок

Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоку та персоналу немає

Причина відключення енергоблока з’ясовується

У суботу на Рівненській АЕС спрацювало автоматичне відключення турбін енергоблоку №1, але рівень радіації в нормі.

Про це повідомляють у пресслужбі «Енергоатому».

«12 грудня о 1 годині 43 хвилини енергоблок №1 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) відключено від мережі. Відключення відбулось внаслідок спрацювання автоматичного захисту по факту відключення турбін блоку», – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що порушень умов експлуатації не було, а радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах норм.

Причина відключення енергоблока з’ясовується.

Повідомляється, що попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES – поза шкалою.

Наразі працює енергоблок №2 Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 430 МВт.

Крім того, вказується, що зауважень до роботи основного устаткування енергоблоку та персоналу немає.

При цьому на енергоблоці №3 (ВВЕР-1000) – 28-а доба планово-попереджувального ремонту, а на блоці №4 (ВВЕР – 1000) – 97-а доба планово-попереджувального ремонту.

Як повідомлялося, суд у Японії заборонив запуск двох атомних реакторів. Суд у Японії скасував дозвіл Комісії з ядерного регулювання на експлуатацію ядерних реакторів №3 і №4 на АЕС «Оі» в префектурі Фукуї на узбережжі Японського моря. Це перше подібне рішення відтоді, як у Японії посилилося регулювання після аварії на АЕС «Фукусіма-1» у 2011 році.

Нагадаємо, 10 грудня на фінській АЕС Олкілуото сталася аварійна ситуація, у результаті чого другий енергоблок відключився. За даними власника АЕС, на станції відбулося автоматичне аварійне відключення реактора.