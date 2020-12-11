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    Події в Україні

    У центрі Рівного бус влетів у житловий будинок

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    В результаті зіткнення бус зніс огорожу і в'їхав у п'ятиповерхівку - У центрі Рівного бус влетів у житловий будинок
    В результаті зіткнення бус зніс огорожу і в'їхав у п'ятиповерхівку
    Фото: «РадіоТрек»

    Внаслідок ДТП ніхто не постраждав

    У четвер ввечері, 10 грудня, у центрі Рівного бус влетів у житловий будинок. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

    Про це повідомляє місцеве видання «РадіоТрек».

    «Бус їхав у напрямку пивзаводу, а йому назустріч вилетів легковик. В результаті зіткнення бус зніс огорожу і в'їхав у п'ятиповерхівку, де на першому поверсі знаходиться аптека та галерея Шабаліна», – зазначає видання з посиланням на очевидців.

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    У центрі Рівного бус влетів у житловий будинок
    У центрі Рівного бус влетів у житловий будинок
    У центрі Рівного бус влетів у житловий будинок

    «Всі живі, потерпілих нема, попередньо – тверезі. Швидку викликали хлопчику пасажиру, але з ним все гаразд», – додає паблік Типове Рівне.

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    Допис, поширений Типове Рівне (@tipove_rivne)

    До слова, напередодні у Києві автівка на швидкості влетіла у стовп, двоє загиблих.

    Теги: ДТП автомобіль Рівне будинок
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