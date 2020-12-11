В результаті зіткнення бус зніс огорожу і в'їхав у п'ятиповерхівку

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав

У четвер ввечері, 10 грудня, у центрі Рівного бус влетів у житловий будинок. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє місцеве видання «РадіоТрек».

«Бус їхав у напрямку пивзаводу, а йому назустріч вилетів легковик. В результаті зіткнення бус зніс огорожу і в'їхав у п'ятиповерхівку, де на першому поверсі знаходиться аптека та галерея Шабаліна», – зазначає видання з посиланням на очевидців.

«Всі живі, потерпілих нема, попередньо – тверезі. Швидку викликали хлопчику пасажиру, але з ним все гаразд», – додає паблік Типове Рівне.

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До слова, напередодні у Києві автівка на швидкості влетіла у стовп, двоє загиблих.