Стала відома причина аварії на АЕС у Фінляндії

10 грудня в результаті аварії екстрено відключився другий енергоблок АЕС в Олкілуото

Рівень радіації на АЕС та навколо неї знаходиться на нормальному рівні

Управління з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії (STUK) назвало причину аварійної ситуації на атомній електростанції в Олкілуото.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МАГАТЕ.

Як проінформувало STUK, причиною аварійної ситуації, через яку сталося екстрене відключення другого енергоблоку АЕС, була несправність системи очищення води для охолодження реактора.

«Через несправність частина фільтруючого матеріалу потрапила в систему охолодження, що призвело до тимчасового підвищення рівня радіації в паропроводах», – пояснили у фінському управлінні.

STUK також запевнило, що вчорашня подія не несе жодної загрози ні безпеці людей, ні навколишньому середовищу. Рівень радіації на АЕС та навколо неї знаходиться на нормальному рівні.

Нагадаємо, 10 грудня в результаті аварії екстрено відключився другий енергоблок АЕС в Олкілуото. Показники радіації були в нормі.

До слова, суд у Японії заборонив запуск двох атомних реакторів. Суд у Японії скасував дозвіл Комісії з ядерного регулювання на експлуатацію ядерних реакторів №3 і №4 на АЕС «Оі» в префектурі Фукуї на узбережжі Японського моря. Це перше подібне рішення відтоді, як у Японії посилилося регулювання після аварії на АЕС «Фукусіма-1» у 2011 році.