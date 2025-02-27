ДБР підозрює посадовців ЗСУ в організації оборудки у ТЦК

Схема працювала у Києві та на Волині

Двоє посадовці командування одного з родів військ ЗСУ отримали підозру в організації незаконної схеми оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП Києва і Волинської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, у січні цього року підполковник повідомив одному із військовозобов'язаних, що має знайомих у київських ТЦК та СП: мовляв, за їхнє «сприяння» він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідні відомості до реєстру «Оберіг».

Вартість таких «послуг» становила 4 тис. доларів. Після проходження всієї необхідної процедури оновлення військово-облікових даних посадовець отримав гроші.

Згодом під час зустрічей з іншими військовозобов'язаними підполковник повідомив, що має ще один «налагоджений механізм» з оновлення військово-облікових даних через один із ТЦК та СП Волинської області, та може допомогти зробити це за гроші.

Посадовець запевняв, що «клієнтам» навіть не потрібно нікуди їхати, – він самостійно заповнить необхідні заяви, оформить фіктивний договір оренди про проживання на території регіону, пройде за них ВЛК, проте вартість таких послуг становила вже 9 тис. доларів.

Схемою скористалися троє військовозобов'язаних, які передали грошову винагороду двома частинами – 9 та 13 тис. доларів. Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабаря.

Посадовцям повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років позбавлення волі.

Раніш «Главком» повідомляв, що у Києві правоохоронці викрили корупційну схему, організовану начальником відділу столичного управління Держпродспоживслужби. Той вимагав гроші за видачу акту про фіктивну дезінфекцію приміщень без фактичного проведення робіт.

Також стало відомо, що у лютому цього року за хабарництво затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації. Він організував оборудку і за гроші допомагав уникнути мобілізації працівникам підприємств, яким не продовжили бронь.