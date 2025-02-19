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На Київщині під колесами електропотяга загинув 42-річний чоловік

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині під колесами електропотяга загинув 42-річний чоловік
42-річний місцевий житель загинув під потягом на залізничній станції «Немішаєве» у Київській області
фото: Національна поліція України

За попередніми даними, машиніст намагався запобігти трагедії, подаючи сигнали та застосувавши екстрене гальмування

У Київській області на залізничній станції «Немішаєве» під потяг потрапив 42-річний місцевий житель. Про це повідомляє Поліція Київщини. 

Інформацію про це заявив черговий по станції, після чого на місце інциденту негайно прибули правоохоронці.

За попередніми даними, машиніст помітив людину на колії та намагався уникнути наїзду: подавав сигнали і застосував екстрене гальмування. Однак уникнути трагедії не вдалося – чоловік загинув від отриманих травм на місці події.

Слідчі Бучанського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин.

Правоохоронці Київщини закликають громадян до обережності поблизу залізничних колій. Перетинати їх варто лише у визначених місцях, адже нехтування правилами безпеки може мати трагічні наслідки.

Нагадаємо, на Київщині 14-річний підліток заліз на дах потяга сполученням «Київ-Ніжин» та отримав опіки струмом.  Повідомляється, що вчора, 26 січня, о 15:28 годині до поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції «Бобрик», який повідомив про травмування підлітка.

Раніше на Київщині потяг на смерть збив 18-річного хлопця. 13 січня, близько 11:55 години, до поліції надійшло повідомлення від начальника залізничної станції «Боярка», що на 876 кілометрі в межах станції «Тарасівка» смертельно травмовано молодого хлопця. 

Теги: потяг поліція чоловік Київщина

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