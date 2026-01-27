Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Сумщині окупанти вбили людей під час спроби евакуюватися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Сумщині окупанти вбили людей під час спроби евакуюватися
Загинула жінка та її чоловік
фото: Сумська ОВА/Telegram

Очільник Сумської ОВА: Закликаю мешканців прикордонних громад не відкладати евакуацію

Сьогодні, 27 січня, російська терористична армія вбила двох цивільних на прикордонні Сумщини, зірвавши спробу їх евакуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

«Подружжя з одного з прикордонних сіл Краснопільської громади намагалося залишити небезпечну територію. Чоловік прямував у напрямку більш безпечної місцевості, перевозячи поранену дружину на санях. Під час руху російські військові атакували цивільних, усвідомлюючи, що перед ними – мирні люди. Від удару загинула 52-річна жінка. Згодом ще одним ударом FPV-дрона росіяни вбили і її чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Григоров наголосив: «Закликаю мешканців прикордонних громад не відкладати евакуацію. Перебування на прикордонні в умовах активності FPV-дронів – смертельно небезпечне».

Нагадаємо, російська терористична армія дистанційно мінує дороги на Сумщині за допомогою безпілотників. «Ворог продовжує застосовувати тактику дистанційного мінування територій. Ворог скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення», – попереджає очільник ОВА.

Теги: Сумщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи готувалися українські міста до блекаутів? Про що свідчить Prozorro
Чи готувалися українські міста до блекаутів? Про що свідчить Prozorro Тема №1
22 сiчня, 14:35
Зеленський: Якщо партнери не готові, усі представники України повинні зосередитися на конкретних речах
Зеленський розповів про умови для зустрічі з усіма партнерами України
20 сiчня, 13:28
Відпочинок для бійців все одно надають, навіть під час активних бойових дій
Сирський пояснив, чому не всі бійці можуть піти у відпустку
18 сiчня, 19:48
Завод відіграє ключову роль у виробництві вибухівки та забезпеченні авіації сил окупанта
Спалахнула пожежа на території одного з найбільших хімічних заводів РФ
16 сiчня, 21:44
Орієнтовно 12-13 січня за Нестора Шуфрича буде внесено заставу і він вийде з СІЗО
Очевидне неймовірне. Як Шуфрича випустили з СІЗО зі звинуваченнями у державній зраді? Судові хроніки
12 сiчня, 09:30
Каллас заявила, що РФ ударом «Орєшніком» попереджає Європу та США
Каллас назвала удар «Орєшніком» попередженням для Європи та США
9 сiчня, 13:20
У Дніпрі виникло кілька пожеж
Атака на Дніпро: влада повідомила про стан постраждалих дітей (фото)
7 сiчня, 07:44
Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
1 сiчня, 01:03
У 2021 році адвокат Коваль (на фото зліва) називав справу Медведчука (на фото справа) політичною
Адвокат, який працював на Медведчука, отримав «жирну» посаду в АРМА (документ)
31 грудня, 2025, 07:50

Події в Україні

Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото
На Сумщині окупанти вбили людей під час спроби евакуюватися
На Сумщині окупанти вбили людей під час спроби евакуюватися
Росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Харківщині: є поранені
Росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Харківщині: є поранені
Сили оборони уразили ППО росіян в Криму
Сили оборони уразили ППО росіян в Криму
РФ вдарила по об'єкту «Нафтогазу»
РФ вдарила по об'єкту «Нафтогазу»
Перебої з електропостачанням загрожують зупинкою металургії – ЗМІ
Перебої з електропостачанням загрожують зупинкою металургії – ЗМІ

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua