На Сумщині окупанти вбили людей під час спроби евакуюватися

Очільник Сумської ОВА: Закликаю мешканців прикордонних громад не відкладати евакуацію

Сьогодні, 27 січня, російська терористична армія вбила двох цивільних на прикордонні Сумщини, зірвавши спробу їх евакуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

«Подружжя з одного з прикордонних сіл Краснопільської громади намагалося залишити небезпечну територію. Чоловік прямував у напрямку більш безпечної місцевості, перевозячи поранену дружину на санях. Під час руху російські військові атакували цивільних, усвідомлюючи, що перед ними – мирні люди. Від удару загинула 52-річна жінка. Згодом ще одним ударом FPV-дрона росіяни вбили і її чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Григоров наголосив: «Закликаю мешканців прикордонних громад не відкладати евакуацію. Перебування на прикордонні в умовах активності FPV-дронів – смертельно небезпечне».

Нагадаємо, російська терористична армія дистанційно мінує дороги на Сумщині за допомогою безпілотників. «Ворог продовжує застосовувати тактику дистанційного мінування територій. Ворог скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення», – попереджає очільник ОВА.