Окупанти дистанційно мінують Сумщину: влада звернулася до місцевих жителів

Влада просить мешканців Сумщини бути особливо уважними під час пересування дорогами

Російська терористична армія дистанційно мінує дороги на Сумщині за допомогою безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«Ворог продовжує застосовувати тактику дистанційного мінування територій. Ворог скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення», – попереджає очільник ОВА.

Григоров наголосив: «Через зафіксовані випадки такого мінування на прилеглих до Сумщини територіях закликаю мешканців області бути особливо уважними під час пересування дорогами, зокрема поблизу прикордонних населених пунктів. У разі виявлення підозрілих предметів – не підходьте до них і негайно повідомляйте поліцію за номером 102».

Як повідомлялося, найбільшої інтенсивності російські обстріли сягають у прикордонних районах Сумщини та Харківщини.

До слова, російські окупаційні війська посилюють тиск на українські позиції на Слобожанському напрямку та намагаються створити так звану «буферну зону» в Харківській і Сумській областях. Втім, українські захисники знають плани противника та ефективно їм протидіють.