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    У світі

    У Китаї потонули семеро школярів, які намагалися врятувати друга

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    <p>У Китаї потонули семеро дітей</p> <p>Фото ілюстративне</p> - У Китаї потонули семеро школярів, які намагалися врятувати друга

    У Китаї потонули семеро дітей

    Фото ілюстративне

    Під час гри біля греблі річки Фуцзян один школяр спіткнувся і впав у воду

    Семеро китайських школярів, які намагалися допомогти другові, який впав у воду, потонули в річці. Про це повідомило центральне телебачення Китаю, –  інформує tiendagourmet.

    Влада населеного пункту Чунцін повіту Туннань організували рятувальні роботи, після того, як отримала повідомлення про те, що хтось тоне на греблі річки Фуцзян. У порятунку дітей  взяли участь понад 200 осіб, проте врятувати їх не вдалося. У воді виявили тіла восьми неповнолітніх.

    Згідно з інформацією, всі діти вчилися в початковій школі. Під час гри біля греблі один з них спіткнувся і впав у воду, інші семеро намагалися йому допомогти, але самі теж не змогли вибратися з річки.

    Нагадаємо, 16 червня, увечері у річці біля Оболонського острову було виявлено тіло людини. На місце виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Після проведення пошукових робіт тіло чоловіка було знайдено на відстані 50 м від Оболонського острова на глибині 10 м.

    14 червня вранці біля Південного мосту у річці було виявлено тіло людини.

    діти Китай потонули
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