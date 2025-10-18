Росіяни атакували дронами Сумщину, є постраждала

Масовані удари по Сумщині: Ворог атакував громаду дронами, постраждала жінка

Сумська громада з ночі перебуває під масованими ударами ворога. Російські війська атакували об'єкти інфраструктури та житлові райони за допомогою ударних БПЛА та керованих авіабомб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Однією з цілей ворога стала автозаправна станція у Зарічному районі міста Суми, по якій було завдано прицільного удару ударним безпілотником.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих. Проте відомо про одну постраждалу:

«На цей час відомо про одну постраждалу – 51-річну жінку. Її оглядають медики, надається необхідна допомога», – зазначив Олег Григоров.

Крім того, ворог атакував безпілотниками та керованими авіабомбами старостати громади. Внаслідок цих ударів є пошкодження житлових будинків.

Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив логіку російських атак на Сумщину, Чернігівщину та Полтавщину, зазначивши, що ці регіони є важливими як з військового, так і з логістичного погляду.