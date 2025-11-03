Атака на Україну, удар по НПЗ у Росії, заява Трампа про війну: головне за ніч

Трамп: Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе (війна в Україні – «Главком») дійшло до кінця

«Главком» зібрав головні події ночі проти 3 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала українські міста ракетами та безпілотниками, є руйнування, постраждалі, загинула людина, у російському Саратові уражено НПЗ, а президент США Дональд Трамп виступив з новиними заявами, у тому числі і про війну в Україні.

Трамп про війну в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає питання про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk.

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трампу було поставлене пряме запитання, чи планує він постачати ці ракети Києву. Відповідь американського лідера була лаконічною: «Ні. Я не виключаю, що можу змінити рішення, але станом на зараз – ні».

Трампа також запитали, яка подія може стати для нього останньою краплею, що остаточно доведе небажання російського диктатора Володимира Путіна припиняти війну проти України. У відповідь на це президент США дав зрозуміти, що конфлікт має бути доведено до логічного завершення через військові дії.

Атака на Саратівський НПЗ

У ніч на 3 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові у Росії.

Як відомо, після атаки БпЛА на Саратівський НПЗ, зафіксовано пожежу в районі установки АВТ-6. Також один з безпілотників не влучив в установку ізомеризації пентан-гексанової фракції через натягнуту анти-дронову сітку.

РФ вдарила по Сумщині

У ніч на 3 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по селу у Лебединській громаді на Сумщині. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Григоров розповів, що внаслідок російської ракетної атаки поранено двох жінок – 55 і 65 років. Постраждалих доставили до лікарень, медики надають необхідну допомогу.

Пізніше російські терористи атакували безпілотниками Тростянецьку громаду на Сумщині.

За інформацією начальника Сумської ОВА Олега Григорова, росіяни атакували Тростянецьку громаду ударними БпЛА. Попередньо, загинула одна людина. З-під завалів рятувальники деблокували ще трьох людей, вони отримують необхідну медичну допомогу.

Окупанти атакували Харків

У ніч на 3 листопада російські терористи вдарили КАБом по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, ворог атакував Харків КАБом. Вибух було чутно, попередньо, в Індустріальному районі. Подробиці зʼясовуються.

Як пише голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, також було зафіксовано ворожий удар по Київському району міста.

Вибухи пролунали у Дніпрі та Запорізькій області

Вночі, 3 листопада, у Дніпрі та Запорізький області пролунала серія потужних вибухів.

У Дніпрі пролунало щонайменше чотири потужні вибухи. Як відомо, місто атакували балістичні ракети. Інформації про пошкодження або постраждалих немає.

Балістичними ракетами також атаковано Запорізьку область. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що пролунало чотири вибухи у Запорізькому районі.

Трамп не залучений у дискусії щодо заморожених активів РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він не залучений до обговорень, які стосуються заморожених російських активів.

Під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One Трампу було поставлено питання, чи планує Білий дім використовувати російські кошти як важіль впливу під час переговорів.

На це президент відповів, що особисто не займається цим питанням: «Я цим не займаюся. Наскільки мені відомо, переговори ведуть Європа і Росія. Я не беру участі в цих переговорах».