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У Запорізькій області змінено систему оповіщення про повітряну тривогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Запорізькій області змінено систему оповіщення про повітряну тривогу
Рада оборони Запорізької області ухвалила рішення щодо розподілу оповіщення про повітряні тривоги
фото з відкритих джерел

Раніше подібну систему оповіщення було запроваджено на Черкащині

Відсьогодні у Запорізькій області вводиться розподіл повітряних тривог. Для Запоріжжя та Запорізької області повітряну тривогу оголошуватимуть окремо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова.

Якщо системи спостереження та Сили оборони фіксуватимуть ворожу загрозу для прифронтових населених пунктів – у Запоріжжі сирена не лунатиме.

Якщо ж небезпека поширюється на Запоріжжя, сигнал тривоги активується по всій Запорізькій області, в тому числі в обласному центрі.

Водночас у випадку загрози застосування балістичного озброєння повітряна тривога оголошуватиметься для усієї Запорізької області та Запоріжжя.

Нагадаємо, на початку січня у Черкаській області стартував пілотний проєкт, який вніс зміни в систему оповіщення про повітряні тривоги.

У разі небезпеки через ворожі безпілотники – диференціація по районах. Сигнал «Повітряна тривога» отримує певний район, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО. У разі ракетної небезпеки в усій області одночасно оголошується повітряна тривога.

Як повідомлялося, найдовше у 2024 році повітряні тривоги лунали на Донеччині – 165 днів. Найдовша повітряна тривога в Харківській області тривала 50 год 31 хв 18 с.

До слова, сьогодні вночі Кропивницький зазнав масової атаки дронами. Російські війська ударними дронами пошкодили житлові будинки та інфраструктуру.

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Теги: тривога Запорізька область Запоріжжя Іван Федоров

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