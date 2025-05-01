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На Дніпропетровщині запроваджено нову систему оповіщення про тривогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Дніпропетровщині запроваджено нову систему оповіщення про тривогу
Відтепер, коли небезпека є лише для певного району, тривогу оголошуватимуть лише там
фото з відкритих джерел

Зміни в системі оповіщення про загрози позитивно вплинуть на освітній процес

Сьогодні, 1 травня, у Дніпропетровській області стартувало тестування нової системи оголошення сигналу повітряної тривоги. Про це повідомляє Главком з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«Тепер повітряна тривога буде зональною. Це означає, що коли небезпека є лише для певного району, там і оголошуватимуть тривогу. Для решти ж області буде «зелений», – пояснив він.

Лисак зазначив, що зміни в системі оповіщення про загрози позитивно вплинуть на освітній процес. Адже щоразу, коли лунає сирена, діти переривають навчання та переходять у безпечне місце. Сприятиме нововведення і роботі бізнесу, державних установ.

«Зараз такий локальний підхід будемо відпрацьовувати на практиці. Тож поки що все у тестовому режимі», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, у березні у Запорізькій області було запроваджено розподіл повітряних тривог. Для Запоріжжя та Запорізької області повітряну тривогу оголошуватимуть окремо.

Якщо системи спостереження та Сили оборони фіксуватимуть ворожу загрозу для прифронтових населених пунктів – у Запоріжжі сирена не лунатиме. Якщо ж небезпека поширюється на Запоріжжя, сигнал тривоги активується по всій Запорізькій області, в тому числі в обласному центрі.

На початку січня у Черкаській області стартував пілотний проєкт, який вніс зміни в систему оповіщення про повітряні тривоги. Сигнал «Повітряна тривога» отримує певний район, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО. У разі ракетної небезпеки в усій області одночасно оголошується повітряна тривога.

Як повідомлялося, найдовше у 2024 році повітряні тривоги лунали на Донеччині – 165 днів. Найдовша повітряна тривога в Харківській області тривала 50 год 31 хв 18 с.

До слова, нічна атака дронами спричинила масштабні пожежі. Внаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі.

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Теги: тривога Дніпропетровщина

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