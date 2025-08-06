Втрати ворога станом на 6 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11072 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 6 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 6 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1059270 (+1010) осіб,

танків ‒ 11072 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 23091 (+0) од,

артилерійських систем – 31133 (+52) од,

РСЗВ – 1455 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49767 (+147),

крилаті ракети ‒ 3555 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 57475 (+138) од,

спеціальна техніка ‒ 3936 (+1).

Втрати ворога у війні станом на 6 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1260-й день повномасштабної війни в Україні.