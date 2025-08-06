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Втрати ворога станом на 6 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 6 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11072 танків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 6 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 6 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1059270 (+1010) осіб,
  • танків ‒ 11072 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23091 (+0) од,
  • артилерійських систем – 31133 (+52) од,
  • РСЗВ – 1455 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49767 (+147),
  • крилаті ракети ‒ 3555 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57475 (+138) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3936 (+1).
Втрати ворога у війні станом на 6 серпня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 6 серпня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1260-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб втрати росіяни

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