Втрати ворога станом на 6 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 6 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 6 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 6 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1059270 (+1010) осіб,
- танків ‒ 11072 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23091 (+0) од,
- артилерійських систем – 31133 (+52) од,
- РСЗВ – 1455 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49767 (+147),
- крилаті ракети ‒ 3555 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57475 (+138) од,
- спеціальна техніка ‒ 3936 (+1).
Як відомо, триває 1260-й день повномасштабної війни в Україні.