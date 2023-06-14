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На тлі контрнаступу ЗСУ Росія посилила авіацію – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На тлі контрнаступу ЗСУ Росія посилила авіацію – британська розвідка
За останній рік Росія збільшила використання зброї класу «повітря-земля»
фото ілюстративне

Щоденна швидкість бойових вильотів Повітряно-космічних сил РФ набагато нижча, ніж на початку війни

Активність російської тактичної авіації зараз значно нижча, ніж на початку війни, хоча за останні два тижні побільшало бойових вильотів РФ над півднем України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, це майже напевно стало відповіддю на повідомлення про посилення українських наступальних операцій, оскільки Повітряно-космічні сили Росії (ВКС) намагаються підтримати наземні війська ударами з повітря. За даними британської розвідки, попри сплеск, щоденна швидкість бойових вильотів ВКС залишається набагато нижчою, ніж пікова до 300 щоденних бойових вильотів на початку війни.

«З початку вторгнення південь України часто був доступнішим для операцій російської авіації порівняно з іншими ділянками фронту. За останній рік ВКС збільшили використання зброї класу «повітря-земля», такої як бомби, що планують, що дозволяють штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.

Теги: розвідка росія авіація Міноборони земля літак повітря британська розвідка

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