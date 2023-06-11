У Ростові-на-Дону спалахнув найбільший у РФ завод із виробництва сільгосптехніки

Пожежа на підприємстві з виробництва сільськогосподарської техніки «Ростсільмаш»

Площа пожежі становить 80 квадратних метрів, однак існує велика загроза розповсюдження вогню

У російському Ростові-на-Дону загорілося найбільше в РФ підприємство з виробництва сільськогосподарської техніки «Ростсільмаш». Про це пише Telegram-канал Baza.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російський паблік оприлюднив відео, на якому видно, як над заводом піднімається стовп густого чорного диму.

Причина загоряння наразі невідома.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як інформує Baza, пожежі на заводі «Ростсільмаш» присвоєно другий ранг. Попередньо, горять шини. Площа пожежі становить 80 квадратних метрів, проте існує велика загроза розповсюдження вогню.

Про загиблих та постраждалих наразі не повіомляється.

Нагадаємо, гебернатор Калузької області РФ заявив, що вночі 11 червня на території регіону нібито впали два безпілотники.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, в Олексіївському окрузі Білгородській області Росії минулої ночі 15 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок.