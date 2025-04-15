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Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації
Президент пропонує продовжити воєнний на 90 днів та продовження проведення загальної мобілізації теж на 90 діб
фото: Офіс президента

Спершу документи опрацює Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 6 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідні проєкти законів зареєстровані під номерами 13173 і 13172.

Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації фото 1
скриншот: itd.rada.gov.ua

Зазначається, що станом на цей час обидва документи опрацьовує Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, 14 січня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Про це стало відомо із сайту Верховної Ради.

Президент пропонує продовжити воєнний на 90 днів та продовження проведення загальної мобілізації теж на 90 діб.

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

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Теги: Володимир Зеленський воєнний стан мобілізація законопроєкт

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