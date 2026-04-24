На війні загинула військова, продюсерка Вікторія Боброва

Вікторія Боброва захищала Батьківщину
Минулого року Вікторія Боброва стала до лав Збройних сил України

На фронті загинула продюсерка, кастинг-директорка, офіцерка відділення комунікацій управління у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» Вікторія Квітка Боброва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «2+2».

Минулого року Вікторія Боброва стала до лав Збройних сил України. Вона була кастинг-директоркою серіалів «Одна родина. Весілля», «Окуповані», «Друзі» та «Холод».

«Колеги Вікторії розповідають, що вона мала надзвичайно хороше чуття на людей, була дуже професійною і відповідальною, але при цьому світлою та легкою, навіть по-дитячому, – за це її любили буквально всі. Важко підібрати слова, коли йдуть такі талановиті, сильні та віддані своїй справі люди», – наголошує телеканал.

Нагадаємо, під Авдієвкою в боях з окупантами загинув відомий український режисер Ігор Малахов. Військовий-режисер тривалий час вважався зниклим безвісти. Нещодавно експерти ідентифікували тіло військового за допомогою ДНК-експертизи. Після чого підтвердилася зигибель Ігоря Малахова.

Також повідомлялося, на фронті загинув оператор програми новин ТСН Євгеній Соловей, який з 2014 року знімав війну разом із воєнкорами, а 2022-го пішов добровольцем до війська та служив пілотом дронів.

