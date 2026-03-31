Трудився без перепочинку. Єрмак забрав чверть мільйона відпускних після звільнення з Офісу президента

Колишній канцелярист Банкової зберігає 7 млн грн на банківських рахунках

У 2025 році колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав 1,27 млн грн сукупного доходу (за 2024 рік сума доходів складала 4 млн грн). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

Заробітна плата Єрмака склала 533,7 тис. грн, компенсація за невикористану відпустку – 213,7 тис. грн. Також декларант отримав 528 тис. грн доходу у вигляді процентів.

На банківських рахунках ексглава Офісу президента зберігає 6,99 млн грн, готівкою – $3 тис. і 3 тис. євро.

дані: НАЗК

Крім того, він відобразив 4,98 млн грн заборгованості, яку йому не сплатило ТОВ «Гарнет Інтернешнл Медіа Груп», власниками якої є сам Єрмак та його рідний брат Денис.

Активи Андрія Єрмака, як і минулого року, залишилися незмінними: столична квартира площею 107,8 кв. м і Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long, 2019 року випуску.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту». За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Пізніше стало відомо про нову посаду Єрмака. Він очолив Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення при Національній асоціації адвокатів України. А перед тим Єрмак відновив адвокатське свідоцтво.