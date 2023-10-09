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«Людина з великим серцем»: помер «кіборг» Віталій Баранов

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Людина з великим серцем»: помер «кіборг» Віталій Баранов
Віталій Баранов воював проти російських окупантів з 2014 року
фото з відкритих джерел

Віталій Баранов керував десантниками, захищав Донецький аеропорт, а з початком масштабного російського вторгнення очолив один із підрозділів тероборони і знищував росіян на гарячих напрямках фронту

Підполковник Збройних сил України, учасник війни з РФ, «кіборг» Віталій Баранов помер 8 жовтня у віці 56 років. Воїн керував десантниками, захищав Донецький аеропорт, а з початком масштабного російського вторгнення очолив один із підрозділів тероборони, брав участь у боях на півдні та сході України. Трагічну звістку повідомили побратими та друзі Віталія Баранова.

«Не стало, тебе, Віталій Баранов... Комбат 90 ДШБ, комбат 206-го батальйону. Всюди, де було важко та небезпечно, ти був завжди один із перших. Твоє слово, думка, позиція були завжди сильними й вирішальними там, де було складно. Твоє життя – це постійна боротьба, боротьба мудрого воїна. Вічна тобі слава, друже! Честь», – написав ветеран АТО Костянтин Вінниченко.

Віталій Баранов
Віталій Баранов
фото з відкритих джерел

Віталій Баранов народився 10 квітня 1967 року в місті Коростишів Житомирської області. 1988 року закінчив Кам'янець-подільське вище військове інженерно-командне училище, по 2004 рік служив у ЗСУ. 2004 року звільнився в запас, далі займався бізнесом.

«Людина з великим серцем»: помер «кіборг» Віталій Баранов фото 1
фото з відкритих джерел

2014 року пішов до військкомата, але йому відмовляли. Врешті-решт, у вересні 2014 року був мобілізований до 90-го окремого аеромобільно-десантного батальйону на посаду помічника командира батальйону з оперативного забезпечення. Підрозділ виконував бойове завдання в Донецькому аеропорту та околицях Донецька: в Опитному, Водяному, Пісках.

Віталій Баранов
Віталій Баранов
фото з відкритих джерел

Із січня 2015 року очолив командування батальйоном, у вересні того ж року був демобілізований у запас. Працював помічником голови громадської організації «Товариство сприяння обороні України».

Із серпня 2022 року командував 206-м батальйоном ТРО.

Віталій Баранов
Віталій Баранов
фото з відкритих джерел

Про початок широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, Віталій Баранов дізнався у селі Катюжанка, за 50 кілометрів від столиці. Він рушив до Чорнобиля, бо розумів, що звідти «московіти» намагатимуться йти на Київ. Проаналізувавши ситуацію, повернувся додому, зібрав речовий мішок і поїхав до центру терукомплектування.

«За годину-півтори туди підтягнулися і мої бойові побратими по 90-му батальйону. Нас було чоловіків 10-12. Ми отримали зброю, і для всіх нас, як і для десятків тисяч українців, того дня почалося нове життя», – так Баранов згадував початок великої війни.

Він з підрозділом виконував завдання у Чорнобилі та районі Київського водосховища. далі воювали на Миколаївщині, Херсонщині, Харківщині, певний час були під Бахмутом.

«Наш підрозділ формувався в Києві, але служать у ньому представники практично з усіх регіонів», – розповідав він.

Віталій Баранов захищав Україну з 2014 року
Віталій Баранов захищав Україну з 2014 року
фото з відкритих джерел

«Віталій Баранов, Біба – легендарний кіборг, десантник. Бої за Донецький аеропорт та Піски у 2014 році. Коли почалося повномасштабне вторгнення – для тебе не стояло питання: куди бігти, що робити, ти знав, як потрібно захищатися і навчав інших. Саме Віталій очолив створений на Лаврській батальйон територіальної оборони. А далі – звільнення Київщини, бої на Півдні, згодом – на Сході. Ти пройшов довгий шлях і став прикладом для усіх навколо. Тебе поважали побратими, та й я сам чув, як вони щиро називали тебе «батьою». Важка втрата для всіх нас. Спочивай з Богом, друже! Вічна памʼять», – написав експрезидент України Петро Порошенко.

Віталій Баранов та Петро Порошенко
Віталій Баранов та Петро Порошенко
фото з відкритих джерел

«Віталій Баранов… Кіборг, командир 206 батальйону 241 бригади ТРО. Людина з великим серцем, серце якого не витримало…», – написала координаторка Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Марія Петришин.

За особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу та зразкове виконання військового обов'язку Віталій Баранов був нагороджений орденами Богдана Хмельницького III ступеня (2015) і II ступеня (2016).

Триває 593-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. 

Теги: війна смерть військові

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