Чи підтримуватиме надалі Польща Україну у війні. Заступник міністра зробив заяву
Польща підтримуватиме Україну у війні проти російського вторгнення, попри суперечки щодо експорту зерна
Віцепрем’єр-міністр Польщі та голова панівної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що Польща підтримуватиме Україну у війні проти російського вторгнення, попри суперечки щодо експорту зерна. Про це він заявив на з’їзді партії «Право і справедливість», цитує «Польське радіо».
За словами Качинського, «неявна угода» між Польщею та Україною «не містила пункту про ліквідацію польського сільського господарства».
«Ми хочемо і будемо підтримувати Україну на цьому (оборонному – «Главком») фронті. Але ми зробили це з фундаментальних міркувань, через цінності, які ми сповідуємо, – нашу прихильність до свободи, включно зі свободою націй, а також в ім’я нашого державного розуму», – зазначив віцепрем’єр-міністр Польщі.
Качинський додав, що «неприємна ситуація» довкола суперечки щодо експорту зерна «не змінить ставлення Польщі до України».
«Ми будемо підтримувати її до перемоги», – запевнив Качинський.
Нагадаємо, президент України під час виступу на Генасамблеї ООН розкритикував Польщу за введення зернового ембарго. У своєму виступі напередодні Зеленський казав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».
До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.
Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.
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