Чи підтримуватиме надалі Польща Україну у війні. Заступник міністра зробив заяву

Польща підтримуватиме Україну у війні проти російського вторгнення, попри суперечки щодо експорту зерна

Віцепрем’єр-міністр Польщі та голова панівної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що Польща підтримуватиме Україну у війні проти російського вторгнення, попри суперечки щодо експорту зерна. Про це він заявив на з’їзді партії «Право і справедливість», цитує «Польське радіо».

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За словами Качинського, «неявна угода» між Польщею та Україною «не містила пункту про ліквідацію польського сільського господарства».

«Ми хочемо і будемо підтримувати Україну на цьому (оборонному – «Главком») фронті. Але ми зробили це з фундаментальних міркувань, через цінності, які ми сповідуємо, – нашу прихильність до свободи, включно зі свободою націй, а також в ім’я нашого державного розуму», – зазначив віцепрем’єр-міністр Польщі.

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Качинський додав, що «неприємна ситуація» довкола суперечки щодо експорту зерна «не змінить ставлення Польщі до України».

«Ми будемо підтримувати її до перемоги», – запевнив Качинський.

Нагадаємо, президент України під час виступу на Генасамблеї ООН розкритикував Польщу за введення зернового ембарго. У своєму виступі напередодні Зеленський казав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».

До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

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Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.