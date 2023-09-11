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ЗСУ за минулу добу знищили шість російських човнів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ за минулу добу знищили шість російських човнів
фото ілюстративне

Окупанти безуспішно намагалися закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо були вибиті

Українські захисники у районі окупованого лівобережжя Херсонщини знищили шість російських катерів, які намагалися повернутися на позиції, з яких їх вибили. Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, передає «Радіо Свобода». 

«На даному етапі можемо сказати, що ворог продовжує активізуватися там. Вишукує способи забезпечити собі більш щільну оборону. І в тому числі з напрямку самого Дніпра, з води. Але мінус шість човнів – це дуже красномовне, переконливе зведення, яке ми можемо зараз говорити за минулу добу. Так завершилась їхня спроба закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо були вибиті», – розповіла вона.

Також ЗСУ продовжують нищити і особовий склад та гармати й міномети. – «Все те, чим вони намагаються обстрілювати правий берег і завдають мирному населенню суттєвої шкоди як у матеріальному сенсі, так і у фізичному. Оскільки, на жаль, є постраждалі за минулу добу на Херсонщині».

Крім того, Гуменюк додала, що ворог активізувався і в повітрі. Рашисти не припиняють атак на правий берег Херсонщини керованими авіабомбами. БПЛА також спрямовують в район, де проходять навчання «Сі Бриз».

Нагадаємо, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ війна Херсонщина

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