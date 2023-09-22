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На Київщині дві жінки викрали вази з квітами з могил військових (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Київщині дві жінки викрали вази з квітами з могил військових (відео)
Місцеві жительки Фастова вчинили наругу над могилами захисників
фото: скріншот з відео

Зловмисницям загрожує до семи років позбавлення волі

Двоє мешканок Фастова, що на Київщині, вчинили наругу над могилами захисників. Зокрема, вони вкрали декоративні вазони з могил військових. Про це повідомляє поліція Київщини.

Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи на Інтернаціональному кладовищі викрали декоративні вазони на двох могилах захисників на Алеї Слави.

Завдяки камерам відеоспостереження, поліцейським вдалося встановити та затримати двох правопорушниць.

Ними виявились місцеві жительки. За їх місцем проживання правоохоронці виявили та вилучили викрадене з місць поховань.

Жінкам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Києва затримала двох дівчат, довкола яких спалахнув серйозний скандал через наругу над могилами військовослужбовців на День Незалежності України. Наразі їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Після публікації відео із в соцмережах уже менш ніж за годину правопорушниць було затримано.

До слова, у Вінниці підлітки віком від 14 до 17 років заради розваги знімали ТіkТоk на кладовищі. Правоохоронці одразу зареєстрували подію та розпочали досудове розслідування.

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Теги: Київщина військові поліція квіти

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