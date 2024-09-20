Рік вважався зниклим безвісти. На фронті загинув телеоператор Ігор Захаров

Полеглий захисник служив у Національній гвардії, мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення

У боях за Україну загинув телеоператор Ігор Захаров. Рік його вважали зниклим безвісти. Трагічну звістку повідомила колега Ігоря кореспондентка Наталя Малярчук у коментарі Інституту масової інформації.

Ігор Захаров працював на телеканалах «Україна» та «1+1», а на початку повномасштабного вторгнення росіян мобілізувався та служив у Національній гвардії. Чоловік зник рік тому. Днями експертиза підтвердила його загибель.

Ігор Захаров служив у Нацгвардії фото: Ігор Захаров/Facebook

Наталя Малярчук згадує, що Ігор був людиною-посмішкою, а ще дуже любив поспати, тому часто записувався на другу зміну на вечірній випуск «Подій дня».

Колега згадує про Ігоря як про людину-посмішку фото: Марина Хацаюк/Facebook

«У нього була супер здібність, перетворювати напружені ситуації на ржач і розряджати будь який конфлікт. Це – людина-посмішка. Я за п'ять років робити з ним ніколи не бачила його в пригніченому стані. У нього були проблеми, як у всіх людей, але він дуже по-філософськи ставився до життя. Поряд з ним не було безвихідних ситуацій», – пригадала колега Ігоря.

Ігор Захаров працював на телеканалах «Україна» та «1+1» фото: Марина Хацаюк/Facebook

У полеглого захисника залишилися дружина і донька.

За даними Інституту масової інформації, Захаров став 88-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.

Нагадаємо, що на війні загинув 28-річний журналіст Богдан Затула. Про це повідомило видання «Новини.Live», у якому медійник працював до початку служби у війську.

До слова, з лютого 2022 по вересень 2024 року країна-агресорка Росія вбила 147 українських вчених. Ідеться і про тих науковців та аспірантів, які пішли на фронт, і про тих, хто загинув на тимчасово окупованих територіях та від російських обстрілів у тилових містах України.