На Донеччині через атаку РФ загинув рятувальник

Сьогодні вранці окупанти обстріляли село у Покровському районі Донеччини

У Донецькій області у вівторок через російську атаку загинув співробітник ДCНС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«У професійне свято рятувальників росіяни завдали по них ударів – артилерією та авіабомбами. Сьогодні вранці окупанти обстріляли село у Покровському районі Донеччини. Внаслідок атаки загинув один рятувальник. Співчуття рідним та колегам загиблого», – йдеться у дописі очільника МВС.

Також, за його словами, внаслідок удару росіян авіабомбами по Харкову четверо рятувальників отримали поранення.

«На даний момент відомо про чотирьох рятувальників, які дістали поранення –у момент атаки вони гасили пожежу у лісосмузі. Троє працівників перебувають у тяжкому стані. Зараз потерпілим надається уся необхідна допомога, бажаю якнайшвидшого одужання кожному», – написав він.

Клименко заявив, що жорстокості росіян немає меж, і українці у вівторок вчергове у цьому переконались.

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами). В результаті чого постраждали шестеро осіб. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що поранено шестеро осіб, серед них четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд.

Також у ніч на 17 вересня ворог масовано атакував Суми дронами. Прогриміло понад десять вибухів. У місті спалахнули підстанції, виникли проблеми з елекро- та водопостачанням. За даними місцевої влади, обійшлося без постраждалих. Окрім об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено кілька дачних будинків.