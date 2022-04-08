На вокзалі в Краматорську було 4 тис. людей, наразі станція не працює

90% із тих, по кому гатили вороги, – літні люди, жінки та діти

Евакуаційний маршрут прямуватиме зі Слов’янська до Ужгорода

На вокзалі у Краматорську під час того, як окупанти випустили по ньому дві ракети із «Точки-У», було 4 тис. людей. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

«Це все бачили і знали (окупанти – ред.). Ворог хотів вбити цих людей. Серед них 90% – літні люди, жінки та діти. Там до сотні людей постраждалих, багато важких, без ніг. Зараз працює 30-40 хірургів одночасно. Уламки ракети валяються по всьому вокзалу».

Поки станція Краматорськ закрита для прийому поїздів, евакуаційний маршрут прямуватиме зі Слов’янська до Ужгорода.

Сьогодні вирушить потяг рейсом 45, очікують також відправки рейсів 274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси.

«Точний час відправки наразі не повідомляємо, поїзди відправлятимуться по мірі наповнення», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Тим часом уже відомо про 39 загиблих, серед яких четверо дітей.

Як повідомлялося, російські фашисти 8 квітня вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.

За уточненою інформацією, краматорський вокзал був атакований «Точкою- У».

Як відомо, розстріл людей на вокзалі в Краматорську потрапив на відео (кадри 18+).

За оперативними даними, більше 30 людей загинуло та понад 100 поранених внаслідок сьогоднішнього удару по вокзалу у Краматорську.

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