Росію накрила потужна негода: Москва пішла під воду (відео)

Град, дощ та вітер зривав конструкції та валив дерев

Мінімум 32 особи постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві РФ. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

🔥 У Качаєво-Черкесії на РФ під час урагану загинула одна особа, ще мінімум 32 — постраждали. Серед них трьох госпіталізували в тяжкому стані.



Негода валила дерева. Одне з них придавило машину з людиною всередині — тіло досі намагаються витягнути рятувальники. pic.twitter.com/tkKs6LsNtR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 31, 2024

За даними видання, град, дощ та шквалистий вітер зривав конструкції та валив дерева. Одне із них придавило машину з людиною всередині. Рятувальники досі намагаються витягнути його тіло із авто. Решта людей відбулися травмами голови та колото-різаними ранами.

Також негода накрила і столицю країни-агресорки. У Москві через повінь машини плавають у воді до фар, і люди добираються додому, як можуть Деякі жителі російської столиці пересуваються вплав. Затопило парковки і транспорт.

Частину Росії накрив потужний ураган: є загиблий і десятки поранених pic.twitter.com/vGKLEZiDWE May 31, 2024

Раніше повідомлялося, що вода затопила російські населені пункти – рівень води в р. Тобол у Кургані збільшився за дві години на 15 см. Станом на ранок середи, 17 квітня, рівень води становив 865 см, при цьому небезпечні явища наступають при 850 см води.

Кожні дві години в центрі Кургану лунали сирени про евакуацію. Місцеві жителі публікували відео затопленого підвісного мосту у селищі Воронівка та обстановку у селі Кетове.

В Оренбурзі за добу затопило 2 тис. будинків та ділянок, станом на ранок 15 квітня залишалися підтопленими 10,6 тис. будинків. У п'ятницю, 12 квітня, влада міста закликала жителів негайно евакуюватися через воду, що стрімко прибуває, а вже наступного дня рівень води перевищив небезпечну позначку на 225 сантиметрів і становив 11,85 метра. За даними МНС, опублікованими у суботу ввечері, з небезпечних територій Курганської та Оренбурзької області було евакуйовано близько 20 тис. осіб.