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    Події в Україні

    На Запоріжжі працює «зелений коридор»: маршрут і час

    В районі с. Кам&rsquo;янське відкрито коридор для людей, які виявили бажання виїхати на окуповану територію - На Запоріжжі працює «зелений коридор»: маршрут і час
    В районі с. Кам’янське відкрито коридор для людей, які виявили бажання виїхати на окуповану територію
    фото з відкритих джерел

    Коридор буде діяти з 10:00 до 15:00

    У Запорізькій області сьогодні, 26 травня, буде відкрито «зелений коридор» для проїзду на окуповану територію. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні, 26 травня, з 10:00 до 15:00 відкриваємо зелений коридор для громадян, які виявили бажання виїхати на територію, підконтрольну противнику в районі с. Кам’янське», – йдеться в повідомленні.

    У разі зміни безпекової ситуації «коридор» буде закрито.

    Нагадаємо, вчора росіяни випустили по Запоріжжю чотири ракети. Вибухи у Запоріжжі пролунали після 5 години ранку.

    Додамо, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни хочуть запровадити рублі.

    Російській війська захопили Бердянськ 28 лютого.

    У Василівці Запорізької області підприємцям, які не хочуть продавати товари за рублі, окупанти погрожують «профілактичними бесідами». Вони запровадили курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів.

    Крім цього, російські окупанти в Запорізькій області викрадають українських громадян. Станом на вечір 17 травня 2022 року окупанти взяли в заручники 280 осіб. З них 163 звільнені та 117 досі в заручниках.

    До слова, у тимчасово окупованому смт Чернігівка Запорізької області російські військові взяли в полон настоятеля храму Св. Пророка Іллі Православної церкви України о. Ігоря Ончева.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі працює «зелений коридор»: маршрут і час