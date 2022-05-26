На Запоріжжі працює «зелений коридор»: маршрут і час

В районі с. Кам’янське відкрито коридор для людей, які виявили бажання виїхати на окуповану територію

Коридор буде діяти з 10:00 до 15:00

У Запорізькій області сьогодні, 26 травня, буде відкрито «зелений коридор» для проїзду на окуповану територію. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 26 травня, з 10:00 до 15:00 відкриваємо зелений коридор для громадян, які виявили бажання виїхати на територію, підконтрольну противнику в районі с. Кам’янське», – йдеться в повідомленні.

У разі зміни безпекової ситуації «коридор» буде закрито.

Нагадаємо, вчора росіяни випустили по Запоріжжю чотири ракети. Вибухи у Запоріжжі пролунали після 5 години ранку.

Додамо, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни хочуть запровадити рублі.

Російській війська захопили Бердянськ 28 лютого.

У Василівці Запорізької області підприємцям, які не хочуть продавати товари за рублі, окупанти погрожують «профілактичними бесідами». Вони запровадили курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів.

Крім цього, російські окупанти в Запорізькій області викрадають українських громадян. Станом на вечір 17 травня 2022 року окупанти взяли в заручники 280 осіб. З них 163 звільнені та 117 досі в заручниках.

До слова, у тимчасово окупованому смт Чернігівка Запорізької області російські військові взяли в полон настоятеля храму Св. Пророка Іллі Православної церкви України о. Ігоря Ончева.