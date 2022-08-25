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На Запоріжжі пролунали вибухи: перші подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Запоріжжі пролунали вибухи: перші подробиці
У самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано
фото ілюстративне

За попередніми даними, рашисти вдарили по кількох населених пунктах Запоріжжя

У Запорізькій області, за попередніми даними, є прильоти по населених пунктах Запорізького та Василівського районів. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Сьогодні у місті було чутно вибухи. За попередніми даними це були звуки прильотів по кількох населених пунктах Запорізького та Василівського районів. Інформація потребує уточнення», – йдеться в повідомленні.

У самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано.

Нагадаємо, в першу годину Дня Незалежності, 24 серпня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському і Комунарському районах міста.

Під ранок рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю. Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об‘єкт одного з районів міста. Внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.

До слова, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках. 

Теги: окупанти війна в Україні Запоріжжя

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