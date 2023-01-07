Російська ППО збила безпілотник над Севастополем – окупант Развожаєв
Окупант заявив, що російські сили протиповітряної оборони збили над Севастополем безпілотник
В окупованому Криму так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про збиття дрона в ніч на суботу. Про це Развожаєв повідомив у своєму Телеграм-каналі.
«Сили ППО… збили БПЛА над Північним молом», – йдеться у повідомленні рашиста.
Раніше самопроголошений губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вранці 4 січня над морем було збито два безпілотні літальні апарати.
Раніше повідомляли, що самопроголошений голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив на території півострова високий рівень «терористичної небезпеки» з 6 по 21 січня 2023 року.
Рішення стосується території Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська та Джанкойського, Красноперекопського і Ленінського районів, а також так званих «міністерств» окупаційного режиму.
При цьому Аксьонов переконував, що «ситуація в регіоні повністю контролюється республіканськими та муніципальними органами влади».
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