Російська ППО збила безпілотник над Севастополем – окупант Развожаєв

Окупант заявив, що російські сили протиповітряної оборони збили над Севастополем безпілотник

В окупованому Криму так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про збиття дрона в ніч на суботу. Про це Развожаєв повідомив у своєму Телеграм-каналі.

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«Сили ППО… збили БПЛА над Північним молом», – йдеться у повідомленні рашиста.

Раніше самопроголошений губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вранці 4 січня над морем було збито два безпілотні літальні апарати.

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Раніше повідомляли, що самопроголошений голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив на території півострова високий рівень «терористичної небезпеки» з 6 по 21 січня 2023 року.

Рішення стосується території Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська та Джанкойського, Красноперекопського і Ленінського районів, а також так званих «міністерств» окупаційного режиму.

При цьому Аксьонов переконував, що «ситуація в регіоні повністю контролюється республіканськими та муніципальними органами влади».

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