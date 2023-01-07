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Російська ППО збила безпілотник над Севастополем – окупант Развожаєв

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російська ППО збила безпілотник над Севастополем – окупант Развожаєв
В окупованому Криму неспокійна ніч
фото ілюстративне

Окупант заявив, що російські сили протиповітряної оборони збили над Севастополем безпілотник

В окупованому Криму так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про збиття дрона в ніч на суботу. Про це Развожаєв повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Сили ППО… збили БПЛА над Північним молом», – йдеться у повідомленні рашиста.

Російська ППО збила безпілотник над Севастополем – окупант Развожаєв фото 1

Раніше самопроголошений губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вранці 4 січня над морем було збито два безпілотні літальні апарати.

Раніше повідомляли, що самопроголошений голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив на території півострова високий рівень «терористичної небезпеки» з 6 по 21 січня 2023 року. 

Рішення стосується території Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська та Джанкойського, Красноперекопського і Ленінського районів, а також так званих «міністерств» окупаційного режиму.

При цьому Аксьонов переконував, що «ситуація в регіоні повністю контролюється республіканськими та муніципальними органами влади».

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Теги: Крим росія окупанти Севастополь обстріл Україна системи ППО

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