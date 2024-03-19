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Кабмін пропонує підвищити акциз на тютюнові вироби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін пропонує підвищити акциз на тютюнові вироби
З 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку
фото з відкритих джерел

Через девальвацію, викликану війною, у 2025 році акциз на сигарети досягне лише рівня 70 євро

Кабінет міністрів зареєстрував проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби» (№11090). Про це йдеться на сайті уряду.

Згідно з повідомленням, перегляд акцизів відбувається з метою гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу.

З 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Цей план мав у 2025 році забезпечити виконання вимог Директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов’язання – не менше ніж 90 євро за 1000 шт. сигарет.

Через девальвацію, викликану війною, у 2025 році акциз на сигарети досягне лише рівня 70 євро.

«Тобто чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування встановленого у ЄС, тому виникла необхідність переглянути ставки акцизного податку, з метою поступового, до 2028 року, досягнення мінімального рівня встановленого Директивою ЄС», – йдеться в повідомленні Кабміну.

Вираження у євро ставок акцизного податку на тютюнові вироби рекомендовано Міжнародним валютним фондом в межах програми Механізму розширеного фінансування (The Extended Fund Facility, Eff) та передбачено Національною стратегією доходів.

Реалізація законопроекту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету: у 2025 році на 612 млн грн, у 2026 році – на 5,001 млрд грн, у 2027 році – на 9,379 млрд грн, у 2028 році – на 13,852 млрд грн.

Згідно з повідомленням, це важливо для підтримки сектору оборони та безпеки, адже всі власні надходження будуть спрямовані на сектор безпеки і оборони.

Кабінет міністрів розраховує, що реалізація законопроекту сприятиме досягненню соціального ефекту: зменшенню споживання сигарет, і, як наслідок, захворюваності на серцево-судинні хвороби та збільшенню тривалості життя українця.

Нагадаємо, дві пачки іноземних цигарок та два літри алкоголю одній особі протягом однієї доби. Такі норми щодо продажу продукції у магазинах Duty Free встановив Кабінет міністрів на своєму засіданні.

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Теги: війна тютюнові вироби уряд законопроєкт

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