Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряна тривога в Київській області тривала майже годину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряна тривога в Київській області тривала майже годину
Третя за цю ніч тривога на Київщині тривала з 01:29 до 02:12
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників та зліт бомбардувальника Ту-95МС

О 01:29 у Київській області (окрім Києва) втретє за ніч залунали сирени повітряної тривоги. О 02:12 – відбій загрози. Таким чином, тривога тривала майже годину.

Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників та зліт бомбардувальника Ту-95МС.

Зараз небезпека досі фіксується в декількох областях.

Мапа тривог станом на 02:15 виглядає так:

Повітряна тривога в Київській області тривала майже годину фото 1

Нагадаємо, цієї ночі тривога у столиці та більшості українських областей лунала понад дві години.

Як повідомлялося, у ніч на 7 травня в Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. 

До слова, завершилася 437-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, РФ завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Київщина тривога небезпека

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карім Гуламов не дожив до 35-річчя 10 днів
Хвилина мовчання: згадаймо телеведучого Каріма Гуламова
4 травня, 09:00
Мер столиці уточнив, що потерпілих не виявили
Збиття безпілотника над Києвом: рятувальники ліквідували пожежу
4 травня, 22:11
Імовірно, безпілотник був технічно несправним
У небі над Києвом знищений безпілотник Bayraktar: ЗСУ повідомили причину
4 травня, 23:11

Події в Україні

Повітряна тривога в Київській області тривала майже годину
Повітряна тривога в Київській області тривала майже годину
Максимально високий рівень небезпеки: «Південь» назвав кількість ракетоносіїв у морі
Максимально високий рівень небезпеки: «Південь» назвав кількість ракетоносіїв у морі
На Київщині знову оголошувалася повітряна тривога
На Київщині знову оголошувалася повітряна тривога
Тривога в Києві та низці областей тривала понад дві години (оновлено)
Тривога в Києві та низці областей тривала понад дві години (оновлено)
Загибель саперів на Херсонщині: з'явилися нові деталі злочину окупантів
Загибель саперів на Херсонщині: з'явилися нові деталі злочину окупантів
У Миколаєві пролунали вибухи
У Миколаєві пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео
4584
РФ, ймовірно, відмовилася від цілі захопити Бахмут. ISW назвав новий пріоритет
4317
Тільки це заважає російським літакам бомбити Київ. Але ресурс вичерпується…
4273
Виїзд із Криму заблоковано: що відбувається на окупованому півострові (фото, відео)
3424
Три склади боєприпасів та понад десять ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
2934
Паніка в російських ЗМІ: радять переймати український досвід

Новини

Ситуація з освітою українських дітей в Польщі: дослідження показало вражаючі цифри
Вчора, 17:09
У Росії підірвали автомобіль російського пропагандиста: Банкова відреагувала
Вчора, 16:44
Залужний поінформував Міллі про готовність армії до визволення українських територій
Вчора, 16:31
Україна протягом 2023 року отримає 20 машин розмінування від швейцарської компанії
Вчора, 16:15
Польща виступає проти імпорту російських сільськогосподарських товарів до ЄС
Вчора, 15:56
На Донеччині загинув молодий кінорежисер
Вчора, 15:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту