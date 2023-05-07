Повітряна тривога в Київській області тривала майже годину

Третя за цю ніч тривога на Київщині тривала з 01:29 до 02:12

Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників та зліт бомбардувальника Ту-95МС

О 01:29 у Київській області (окрім Києва) втретє за ніч залунали сирени повітряної тривоги. О 02:12 – відбій загрози. Таким чином, тривога тривала майже годину.

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Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників та зліт бомбардувальника Ту-95МС.

Зараз небезпека досі фіксується в декількох областях.

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Мапа тривог станом на 02:15 виглядає так:

Нагадаємо, цієї ночі тривога у столиці та більшості українських областей лунала понад дві години.

Як повідомлялося, у ніч на 7 травня в Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

До слова, завершилася 437-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, РФ завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.