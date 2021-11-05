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    Напад на журналістів у Лаврі: голова Національної спілки засудив дії священників

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    Священники нападали на журналістів та заважали їх роботі - Напад на журналістів у Лаврі: голова Національної спілки засудив дії священників
    Священники нападали на журналістів та заважали їх роботі
    фото: скріншот з відео

    Сергій Томіленко сподівається на справедливе покарання винних

    Національна спілка журналістів України висловлює солідарність з колегами, які стали жертвами агресії при виконанні професійних обов'язків. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

    «На відео зафіксовано, як у відомого репортера «Магнолії» священнослужитель видирає телефон і потім відмовляється його повертати... Водночас троє осіб перешкоджали роботі журналіста «Сьогодні» Ігоря Сєрова – виривали телефон з трансляцією, закривали камеру, відтягували за куртку, виштовхували з території. Погрожували журналістові – «нас троє, а ти один», – відзначив Сергій Томіленко

    Також голова спілки нагадав, що за фактами перешкоджання журналістській діяльності репортера «Магнолія-ТВ» поліцією розпочате кримінальне провадження.

    «Те, що священнослужителі заважали працювати журналісту «Магнолії» та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон, підтверджують у поліції. За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Очікується і належна фіксація правопорушення проти журналіста «Сьогодні», – зазначив голова НСЖУ.

    Нагадаємо, у четвер, 4 листопада, під час зйомки операції з ліквідації пожежі в Києво-Печерській лаврі монахи напали на журналіста та відібрали телефон.

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    Теги: пожежа телефон НСЖУ
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    Напад на журналістів у Лаврі: голова Національної спілки засудив дії священників