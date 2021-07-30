Напад пантери на чоловіка під Полтавою: поліція відкрила впровадження

Наразі постраждалий вже прийшов до тями

Поліція розслідуватиме справу стосовно нападу пантери на чоловіка під Полтавою. Виявилося, що постраждалий перебував у вольєрі на момент інциденту. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 271 Кримінального Кодексу України, правоохоронці планують встановити, яким чином постраждалий потрапив до вольєра й на якій підставі він перебував там.

Варто відзначити, що після нападу, чоловіка негайно госпіталізували до обласної лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі постраждалий вже прийшов до тями.

Інцидент стався близько 29 липня в селі Ковалівка в передмісті Полтави. Коли 33-річний розносник корму увійшов у вольєр пантери, та напала на нього зі спини, повалила на землю і схопила зубами за голову.

«Всі працівники схопили палиці і кинулися до клітки з пантерою, але вона не відпускала голову жертви. Якось людям вдалося відбити чоловіка у хижака. Хтось в цей час викликав швидку», – цитує видання «Коло» очевидців.

Закривавленого потерпілого в стані середньої тяжкості госпіталізували та півтори години оперували. Близько 17:00 він прийшов до тями.

Адміністрація екопарку коментувати подію відмовилася.

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