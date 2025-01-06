Заборона Московської церкви в Україні. «Слуга народу» пояснив, що гальмує процес

Потураєв про закон «Про заборону УПЦ МП»: До кінця січня для цього все буде готово

Нардеп: «Лишився один акт, на який Мінфін ще прискіпливо дивиться»

Повноцінна реалізація закону, який в народі назвали «Про заборону УПЦ МП», відбудеться зовсім скоро. Наразі на перевірці у Мінфіні перебуває останній акт. Про це у коментарі «Главкому» повідомив народний депутат від «Слуги народу», керівник комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

За словами Потураєва, Державна служба з етнополітики та свободи совісті свою роботу повністю завершила – всі нормативні акти, які потрібні, згідно з законом, вже розписані.

«Вся нормативка в Кабміні, там майже все погоджено, але остаточне прийняття рішення не відбулося, бо лишився один акт, на який, здається, Мінфін ще прискіпливо дивиться. Через це стався десь місяць затримки, але це – не принципово. Як тільки останні моменти будуть вирішені, то, оскільки решта питань погоджена, Кабмін проголосує за нормативку – і всі важелі вже будуть в розпорядженні Держслужби з етнополітики», – пояснив Потураєв.

Нардеп зауважив, що після остаточного голосування служба з етнополітики вже зможе проводити експертизи на зв’язок церкви з державою-агресором. На думку Потураєва, до кінця січня для цього все буде готово.

Нагадаємо, у 2024 році президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Закон передбачає, що релігійні організації, які підозрюються в співпраці з Російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення, Держслужба видасть припис церкві на виправлення ситуації. Протягом 30 днів з дня отримання припису релігійна організація зобов’язана усунути порушення та надіслати до ДЕСС звіт з відповідними доказами. Разом із звітом можуть подаватися заперечення щодо встановлених ознак афілійованості. Встановлений строк подання звіту може бути продовжений, але не більш як на 60 днів.

Якщо порушення не будуть усунуті, ДЕСС визнає організацію афілійованою з РПЦ і подає до адміністративного суду позов про припинення її діяльності. Апеляційні скарги розглядає Верховний суд, його рішення остаточні та подальшому оскарженню не підлягають.

Правом звернення до судів Державна служба України з етнополітики та свободи совісті може скористатися лише через дев'ять місяців з дня, наступного за днем опублікування закону.

Кабінету Міністрів України доручено протягом трьох місяців з дня опублікування закону забезпечити прийняття відповідних нормативно-правових актів та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президента, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».